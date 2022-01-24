Ювелірний завод у Львові продадуть - подробиці

У програму державної приватизації включили ювелірний завод, що знаходиться у Львові. «Львівський державний ювелірний завод» розглядають як об'єкт продажу через недоцільність його роботи. Приватизації в 2021 році підлягає весь майновий комплекс, що знаходиться на вулиці Академіка Підстригача, 2.

У січні 2020 року в Рахунковій палаті України повідомили, що Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод» може стати банкрутом.

За висновком Рахункової палати, ювелірний завод має нестійкий фінансовий стан через скорочення оборотності активів, зменшення прибутковості і нездатність відтворити і розширити виробництво. Тоді ж Рахункова палата рекомендувала Кабінету Міністрів вирішити питання про подальше функціонування підприємства, серед пропозицій - передати в приватизацію.

Львівський державний ювелірний завод заснували в 1944 році. Це єдиний великий державний завод, що виробляє прикраси.