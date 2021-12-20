Юнекс Банк Новинського купить група інвесторів

Банк Вадима Новинського купить інвестиційна група. Йдеться про продаж «Юнекс Банку», який Національний банк України погодив з Dragon Capital. Інвестори придбають 75% активів, ще 25% придбає Іван Світек - ексглава Альфа Банку.

У компанії впевнені: покупка контрольного пакета акцій забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Решта 25% "Юнекс Банку" регулятор дозволив придбати громадянину Чехії - Івану Світеку, ексголові Альфа Банку.

Досі "Юнекс Банк" контролював народний депутат Вадим Новинський. Маючи 100% статутного капіталу. Юнекс - універсальний банк з приватним капіталом, входить до переліку членів Фонду гарантування вкладів і за підсумками 2020 року - належить до збиткових.

Нагадаємо, що згідно з інформацією Національного банку України, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року зріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 долара. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).