Ярославський купив банк «Кредит Дніпро»

Прес-служба банку «Кредит Дніпро» заявила про оформленні угоди між Віктором Пінчуком - власником групи «Інтерпайп» і Олександром Ярославським - президентом групи DCH. Останній придбав контрольний пакет акцій банку «Кредит Дніпро».

На наступний день новий власник призначив головою правління банку Сергія Панова: його кандидатуру погодив Національний банк України. У зв'язку зі зміною акціонера, повноваження наглядової ради припинені. Нові члени будуть призначені після узгодження їх кандидатур з НБУ.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ярославському тепер належать усі 3,59 млрд акцій банку «Кредит Дніпро»

Як повідомлялося, 30 липня НБУ погодив покупку Ярославським 100% акцій банку «Кредит Дніпро». За даними регулятора, активи банка 1 червня 2020 року перевищували 12,75 млрд гривень, і «Кредит Дніпро» займав 19-е місце серед 75 діючих банків. Переговори про покупку банку зайняли близько півроку.