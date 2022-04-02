Японський ресторан біля бази ВМС США почав продаж "Байден бургера"

14:47 08 листопада Київ, Україна

Старий девіз "попит народжує пропозицію" досі є основним законом бізнесу. Як важливо в будь-якому бізнесі вловлювати кон'юнктуру ринку. Цим умінням відрізняється японський ресторан "Цунамі", що розташований поблизу бази ВМС США в місті Йокосука в префектурі Канагава. В головне меню ресторану терміново було додано страву під назвою "Байден бургер". Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє видання Mainichi.

До складу новинки, названої на честь кандидата в президенти США Джозефа Байдена, входять, зокрема, сир Філадельфія і картопляні чипси з Пенсильванії - пряме відсилання до перемоги демократа в цих штатах, які принесли йому необхідні 270 голосів виборців.

Ресторан під назвою "Цунамі" відомий своїми президентськими бургерами: в 2009 році в його меню з'явилася страва "Обама бургер", а в 2016 році - "Трамп бургер".

Власник ресторану Сігеру Ііда має намір продавати "Байден бургер" по 19 доларів за штуку незалежно від підсумків президентських виборів в США.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада Джо Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Він назвав пріоритети своєї політики - боротьба з COVID-19, економіка, клімат і протистояння расизму.

Своєю чергою Дональд Трамп випустив офіційну заяву, в якій говориться, що він не визнає перемоги на виборах Байдена і "не заспокоїться, поки американці не отримають чесного підрахунку голосів, якого вони заслуговують".