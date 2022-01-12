20:18 12 січень Київ, Україна

Японська компанія Panasonic дозволить працівникам перейти на чотириденний робочий тиждень, повідомляє видання Nikkei.



Таке рішення в компанії було прийнято для того, щоб працівники мали більше часу на особисті інтереси та розвиток. Це необов'язкове нововведення, але можливістю можуть скористатися всі охочі.



Японія займає останнє місце за продуктивністю праці серед країн Великої сімки, додає видання Nikkei.



У той же час, лише 8% японських компаній погоджуються запропонувати третій вихідний. Про це свідчать результати опитування, проведеного у 2020 році.. Серед тих компаній, що погодилися на 4-денний робочий тиждень, називають японську IT-компанію Encourage Technologies або Microsoft Japan.



Понад 70% українських роботодавців погоджуються перейти на чотириденний робочий тиждень, свідчать результати дослідження сайту з пошуку роботи Jooble. Він був проведений у липні 2021 року.



У грудні 2020 року Unilever повідомила про переведення своїх працівників на 4-денний робочий тиждень у Новій Зеландії. Чотирьохденний робочий тиждень протягом трьох років також тестуватиме Іспанія.



У березні 2021 року Bloomberg писали, що робота чотири дні на тиждень стає світовою тенденцією. А в липні 2021 року уряд Ісландії оголосив про успішні дослідження чотириденного робочого тижня. Скорочення робочих годин не позначилося лише на рівні продуктивності, а працівники рідше відчували стрес і вигоряння.



Подібне дослідження також проводив університет Редінга у Великій Британії. Згідно з його результатами, понад 60% компаній відзначили, що їхні працівники стали більш продуктивними.