Яника Мірило про інновації в Україні

19:22 09 липень Київ, Україна

Яника Мірило - радниця міністрів цифровий трансформації та інфраструктури - розповіла про інновації, над якими працюють в Мінціфре

WIM

WIM - "weigh in motion" або габаритно-ваговий контроль - це можливість зважити транспортний засіб, коли воно на звичайній швидкості переїжджає через встановлений на дорозі габаритно-ваговий комплекс. А далі, при перевищенні дозволеної ваги, автоматично надсилається штраф.

Також можна буде відстежити статистику про перевагу і штрафи в найближчому часі через єдиний центр обробки даних і з перших шести WIM - через відкритий databoard. Дуже спрощено кажучи, якщо машина перевищує наполовину дозволений вага, то дорога знищується в 10 разів швидше. Тобто крім "Великий будівництва" треба і зберігати дороги.

транспортна модель

Зараз за підтримки Світового банку, компанія А + S створює транспортну модель України. Через неї можна буде отримувати реальну картину пересування транспортних засобів. Тобто скільки по яких дорогах їздять, як оптимізувати транспортні шляхи, як різні перекриття доріг впливають на рух і багато іншого.

Smart Ticket

У планах запустити єдиний квиток для оплати будь-якого виду транспорту. Щоб, наприклад, купуючи квиток через портал e-transport, можна було б купити квиток відразу на цілий запланований шлях. У планах підключити УЗ, Аероекспрес, авіакомпанії, міста, які зацікавлені приєднатися. Перший пілот вже дуже скоро.

Система контролю за дорогами

Зараз в Укравтодорі в розробці система, через яку можна буде в реальному часі бачити ситуацію на дорогах, щоб краще реагувати на надзвичайні ситуації, а також планувати і пріоритезувати ремонти.

Це реальний проект big data, де, поєднуючи інформацію від мобільних операторів і інформацію з, наприклад, Uber, TomTom, Bolt, можна буде отримувати реальну інформацію про кількість пасажирів і середньої швидкості на різних трасах.

реформа автотранспорту

Працюємо в Мінінфра і з депутатським корпусом, і з містами, щоб провести реформу автотранспорту, в результаті якої міста зможуть закуповувати пасажирські перевезення через ProZorro за принципом відкритих закупівель кілометрів і маршруту. Це дозволить, з одного боку, підвищити якість і закінчити дискримінацію з перевезення пільгових пасажирів, а з іншого боку, дозволить вимагати, щоб маршрутки брали електронну оплату і встановлювали валідатори.

Поки маршрутки збирають гроші з пасажирів за принципом "скільки зібрали, стільки витратили", немає і мотивації. Прямо кажучи, їм нерентабельно приймати електронний квиток, так як для них це, в якомусь сенсі, "втрачений дохід".

толінг

Починається потихеньку дискусія про толінг, тобто про оплату за деякими дорогами при перевезенні вантажу із загальним тоннажем понад 12 тонн. При цьому, за принципом справедливості - тільки на дорогах хорошої якості і без "подвійної оплати" - тобто не дублюючи акциз.

Дискусія тільки починається. Але впровадження будь-якої концепції вимагає і серйозного інноваційного рішення, щоб не створювати додаткові непрацюючі системи або навантаження. Вивчаємо досвід в тому числі Угорщини та Австрії.