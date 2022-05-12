Хабарі в будівництві - від 3 до 10 млрд гривень

Олена Шуляк заявила про катастрофічні цифри обсягу корупції в будівельній сфері. За словами заступниці голови фракції партії «Слуга народу», в Україні обсяги хабарів варіюються від 3 до 10 млрд гривень. Це пов'язано із застарілими будівельними нормами.

За її словами, цифри корупції в будівництві можуть бути і більшими.

«Корупція в будівельній сфері становить від 3 до 10 млрд гривень в рік по всій Україні. Це якщо рахувати дуже обережно», - заявила Шуляк.

Нардепка зазначила, що будівництво завжди було корумпованою сферою з багатьох причин.

«Практично жоден проєкт не може бути виконаний без порушень. Тому що в Україні ми використовуємо неймовірно застарілу систему державних будівельних норм (ДБН - державні будівельні норми, - ред.)», - додала вона.

Шуляк виступила з критикою реформи Дабі (Державної архітектурно-будівельної інспекції). За її словами, ця реформа є ганьбою для влади.