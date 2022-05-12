Хабарі в будівництві - від 3 до 10 млрд гривень

Олена Шуляк заявила про катастрофічні цифри обсягу корупції в будівельній сфері. За словами заступниці голови фракції партії «Слуга народу», в Україні обсяги хабарів варіюються від 3 до 10 млрд гривень. Це пов'язано із застарілими будівельними нормами.
За її словами, цифри корупції в будівництві можуть бути і більшими.
Нардепка зазначила, що будівництво завжди було корумпованою сферою з багатьох причин.
Шуляк виступила з критикою реформи Дабі (Державної архітектурно-будівельної інспекції). За її словами, ця реформа є ганьбою для влади.
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