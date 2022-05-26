Виставлений на аукціон майновий комплекс "Одесавинпром"

17:48 20 серпня Київ, Україна

14 вересня 2021 року підприємство Одеського винзаводу , площею 22 тис. кв. м буде виставлено на продаж за допомогою аукціону.



Майновий комплекс "Одесавинпром" за стартовою ціною в 65,3 млн грн виставлений на продаж, повідомила пресслужба Фонду держмайна на офіційній сторінці в Facebook.



Приватизаційний аукціон анонсований на 14 вересня. Вказується, що на прозорих торгах переможець отримає виробничі корпуси, складські приміщення виготовленої продукції, підвали для обробки і зберігання вина.



Нерухомість підприємства загальною площею понад 22 тис. кв. м знаходиться в Одесі на вулицях Французький бульвар, Наливні і Отамана Головатого. Потужності "Одесавинпром" знаходяться в оренді у "приватників".



Раніше ФДМУ було розпродано 25 спиртових місць здійснення діяльності, які відбулися в рамках програми демонополізації спиртової галузі. Як повідомляв заступник голови Фонду державного майна України, Костянтин Кошеленко, від їхньої приватизації до держбюджету надійшло 1,5 млрд грн.