Виторг українських кав'ярень зріс більш ніж на третину за 2021 рік

09:38 16 лютий Київ, Україна

Як змінилися виторг та середній чек в українських закладах за 2021 рік, йдеться у дослідженні компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

Виторг українських кав'ярень зріс більш ніж на третину (35%) за 2021 рік проти допандемічного 2019 року. Також на 33% збільшився виторг фастфуду, і на 32% – кафе. Виторг у барах підвищився на 4%.

Якщо порівняти з 2019 роком, виріс і середній чек у закладах. Це більш рівномірне зростання для барів, кафе, кафе та фастфуду – від 27 до 29%.

На таке зростання вплинуло підвищення цін на продукти, пояснили ресторатори. За словами ресторанної консультантки Вікторії Рейнікової, за 2021 рік ціни на продукти зросли приблизно на 20%. Тому заклади змушені піднімати ціну щомісяця, хоча раніше ціна змінювалася щокварталу.



Водночас прибуток власників закладів за цей час не збільшився. Якщо до пандемії добрими показниками рентабельності вважалося 30%, то зараз – 10–15%, додають ресторатори.