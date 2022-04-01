Випуск електромобілів Bentley по стратегії Beyond100

08:33 07 листопада Київ, Україна

З урахуванням наростаючих нафтових криз і посиленням світового руху за збереження екологічного балансу, багато автовиробників переходять на випуск екологічно безпечних транспортних засобів. До такого ж вибору прийшов відомий британський виробник люксових автомобілів Bentley. Як стало відомо, компанія прийняла рішення до 2030 року повністю припинити випуск машин з двигунами внутрішнього згоряння і перейти на виробництво виключно електромобілів.

Так, в рамках стратегії Beyond100 в 2025 році з'явиться перший серійний електромобіль Bentley, а з 2026 року в лінійці марки будуть представлені одні гібриди і електромобілі.

Починаючи з 2030 року, всі нові Bentley стануть оснащуватися тільки повністю електричною силовою установкою.

Як відомо, в цей час в лінійці Bentley представлені три моделі - купе і кабріолет Continental GT, седан Flying Spur і кросовер Bentayga. Всі машини оснащуються тільки бензиновими двигунами, крім Bentayga, який доступний як з дизельним мотором, так і в гібридній версії.

Раніше Bentley представила розкішний кросовер Bentley Bentayga Speed, що пройшов рейстайлінг. Авто розвиває швидкість до 306 кілометрів на годину. Модель вважається найшвидшим серійним вседорожником на планеті.

Як повідомлялося, Bentley випустить колекційне авто за 1,5 млн фунтів стерлінгів. Всього буде вироблено 12 машин.