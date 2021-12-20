Вихід з кризи: новини українського бізнесу

12:11 28 липень Київ, Україна

Згідно з відкритими даними, український бізнес вихід з карантинної сплячки. Про це свідчить кількість вакансій з працевлаштування. За три з половиною місяці (квітень-середина липня 2020 року) кількість робочих місць зросла в два рази.

Так, на популярних сайтах з пошуку роботи кількість вільних робочих місць на кінець липня 2020 становить близько 50 000. Відносно пошуку роботи за кордоном, то ресурс пояснює, що найчастіше українські потенційні трудові мігранти знаходять її в Польщі, Чехії і Німеччини. З початком літа українцям все частіше стали пропонувати досить непогані пропозиції по роботі за кордоном. Так, якщо на початку літа на ресурсах з пошуку роботи за кордоном було зафіксовано близько 7000 вакансій, то зараз їх вже налічується майже 8000.

Аналітики також наводять картину реєстрації нових підприємців. Так їх кількість, починаючи з середини березня 2020 рок, протягом двох наступних місяців впала майже в три рази. Однак станом на середину червня картина значно стабілізувалася: тепер щотижня в Україні реєструється 5500 фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Opendatabot також пояснює, що в Україні за станом на середину липня 2020 відновили свої доходи майже 90% кафе і ресторанів. Згідно з інформацією Державного центру зайнятості України, за станом на 1 липня 2020 року, кількість вакансій в країні становить 58 000, що практично на 40% менше, ніж на відповідну дату минулого року.