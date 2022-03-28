Слідом за Heineken з росії йде компанія Carlsberg

16:47 28 березня Київ, Україна

Пивоварний концерн Carlsberg продасть активи в рф і залишить російський ринок. Про це йдеться у повідомленні компанії.



У Carlsberg повідомили, що до завершення продажу активів продовжуватимуть діяльність та продовжуватимуть виплачувати зарплату співробітникам.



Прибуток самої компанії від роботи в росії Carlsberg обіцяли передати благодійним організаціям.



Концерну Carlsberg належить пивоварна компанія "Балтика". Виробнику також належать такі бренди як Tuborg, Holsten та Kronenburg.



Вранці 28 березня про припинення діяльності у рф заявила компанія Heineken. Бізнес Heineken в росії буде переданий новому власнику - до того часу всі сім заводів, що належать компанії, продовжуватимуть роботу.



Ще одна найбільша пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev продовжує роботу на російському ринку. 28 березня компанія вирішила припинити випуск у рф свого флагманського бренду Bud.