Слідом за Heineken з росії йде компанія Carlsberg

Пивоварний концерн Carlsberg продасть активи в рф і залишить російський ринок. Про це йдеться у повідомленні компанії.
У Carlsberg повідомили, що до завершення продажу активів продовжуватимуть діяльність та продовжуватимуть виплачувати зарплату співробітникам.
Прибуток самої компанії від роботи в росії Carlsberg обіцяли передати благодійним організаціям.
Концерну Carlsberg належить пивоварна компанія "Балтика". Виробнику також належать такі бренди як Tuborg, Holsten та Kronenburg.
Вранці 28 березня про припинення діяльності у рф заявила компанія Heineken. Бізнес Heineken в росії буде переданий новому власнику - до того часу всі сім заводів, що належать компанії, продовжуватимуть роботу.
Ще одна найбільша пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev продовжує роботу на російському ринку. 28 березня компанія вирішила припинити випуск у рф свого флагманського бренду Bud.
У Carlsberg повідомили, що до завершення продажу активів продовжуватимуть діяльність та продовжуватимуть виплачувати зарплату співробітникам.
Прибуток самої компанії від роботи в росії Carlsberg обіцяли передати благодійним організаціям.
Концерну Carlsberg належить пивоварна компанія "Балтика". Виробнику також належать такі бренди як Tuborg, Holsten та Kronenburg.
Вранці 28 березня про припинення діяльності у рф заявила компанія Heineken. Бізнес Heineken в росії буде переданий новому власнику - до того часу всі сім заводів, що належать компанії, продовжуватимуть роботу.
Ще одна найбільша пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev продовжує роботу на російському ринку. 28 березня компанія вирішила припинити випуск у рф свого флагманського бренду Bud.
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