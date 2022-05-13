17:12 10 серпня Київ, Україна

З кожним роком попит на придбання електрокарів стрімко збільшується. І це не дивно, адже значно виріс запас ходу таких авто.



Світові продажі електромобілів в 2040 році досягнуть 66 млн од. При тому, що в 2020 році показник становив 3 млн. В цей перехідний період лідерами стануть ринки Європи і Китаю, повідомляє Bloomberg з посиланням на своє дослідження.



Так, через 19 років дві третини світових продажів будуть припадати на електромобілі. Експерти вважають, що на даному етапі популярність транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) досягла піку.



Зростанню попиту на електромобілі сприятиме зменшення різниці в ціні. Так, в Європі вартість електрокарів поступово наближається до машин з ДВЗ. Спад цін пов'язаний з тим, що вартість акумуляторів впала завдяки виробничим і технічним оновленням, а також підвищенню попиту.



На даному етапі Китай є лідером з виробництва акумуляторів. Зі свого боку, Євросоюз планує до 2025 року покрити власний ринок.



На світовому ринку вже представлені більше ніж 500 моделей електромобілів. До того ж виріс запас ходу таких авто. В середньому вони можуть проїхати без підзарядки 359 км, тоді як в 2012 році - лише 166 км.



Нагадаємо, в Україні зареєстровано 29 345 електрокарів. Дані свідчать про те, що все більше українців обирають для себе "зелений" вид транспорту.