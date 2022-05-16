Шкідливі звички все сильніше "б'ють по кишені"

З кожним роком ціни на алкоголь і сигарети стрімко ростуть.
В Україні за рік (липень 2020-2021 рр.) подорожчали пиво, горілка, вина столові і сигарети вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так, за вказаний період виросли в ціні:
• пиво вітчизняного виробництва - в середньому на 6,6% (до 18,77 грн за 0,5 л);
• горілка - на 1,3% (до 93,61 грн за 0,5 л);
• вина столові - на 3,6% (до 69,52 грн за 0,75 л).
Сигарети з фільтром вітчизняних марок в липні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 48,27 грн за пачку (20 шт.), Це на 19,4% дорожче, ніж у 2020 році, без фільтра - по 43,49 грн за пачку (дорожче на 20,5%).
Також відомо, на які промтовари гуртовики підняли цінники. У країні зросли ціни на хліб, м'ясо, молочку, цукор і напої.
Зростання споживчих цін в Україні в кінці 2021 року сповільниться з 10,2 до 9,6%, і повернеться до 5% у другому півріччі 2022 року. Цьому буде сприяти надходження на ринок нового врожаю і коригування світових цін на енергоносії і продовольство.
До того ж в країні зникає середній клас. Люди обмежують себе в споживанні звичайних товарів і послуг.
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