Шкідливі звички все сильніше "б'ють по кишені"

22:36 12 серпня Київ, Україна

З кожним роком ціни на алкоголь і сигарети стрімко ростуть.



В Україні за рік (липень 2020-2021 рр.) подорожчали



Так, за вказаний період виросли в ціні: В Україні за рік (липень 2020-2021 рр.) подорожчали пиво , горілка, вина столові і сигарети вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Державної служби статистики.