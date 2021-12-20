Лікарі та медсестри з України поповнять лави медиків Польщі

11:24 28 березень Київ, Україна

Як і в багатьох країнах Європи, в Польщі через пандемію відчувається гостра нестача медичних кадрів. За повідомленням польського видання Puls Biznesu, уряд країни очікує, що в цьому році зросте кількість службовців сфери охорони здоров'я з України, які бажають працювати в Польщі. Цьому сприяє спрощена процедура отримання дозволу на роботу для працівників охорони здоров'я з-за меж Європейського Союзу.

За даними польських ЗМІ, у 2020 році в польській системі охорони здоров'я і соціальної допомоги працювало понад 4,2 тисячі осіб з України.

За даними Міністерства розвитку, праці та технологій, в минулому році роботу в Польщі знайшов 41 лікар з України, зате в 2019 році таких осіб було 27, що означає 70-відсоткове зростання.

Щодо українських медсестер, в 2020 році в Польщі їх працевлаштувалося тільки 11, а в 2019 - 10.

Однак, як зазначає видання, оптимізму додає факт, що медики з-за східного кордону вже давно висловлювали готовність приїхати до Польщі на роботу, але цьому перешкоджали жорсткі правові положення. Однак цей бар'єр, як уже згадувалося раніше, усунули.

Всього в Польщі зараз працює 142 000 лікарів і майже 38,5 тис. лікарів-дантистів. З показником 2,4 медика на тисячу жителів Польща знаходиться на одному з останніх місць в Європі. За підрахунками Верховної палати лікарів, країні не вистачає: 68 000 лікарів. Тому кадровий дефіцит могли б поповнити фахівці з-за кордону.

В цей момент в країні над Віслою працюють 1594 лікарі-іноземці. 318 з них є вихідцями з країн Євросоюзу, а 1276 - з самих різних куточків світу (наприклад, Мавританії, Шрі-Ланки, Танзанії, Руанди, Непалу). Але найчисленнішу групу з-за кордону складають українці (550), білоруси (330) і росіяни (57).

Раніше повідомлялося, що з початку 2020 року з України виїхали понад 66 тисяч лікарів і медичних працівників.

Нагадаємо, що за рік в Україні 73 тисячі медиків втратили роботу. Тисячі медиків залишилися без роботи в розпал пандемії, хоча в країні спостерігається брак медпрацівників.