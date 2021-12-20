ВР затвердила податкову амністію - подробиці

19:00 31 березень Київ, Україна

У Податковий кодекс України будуть внесені зміни після того, як за це проголосували 245 депутатів Верховної Ради. Йдеться про спосіб детінізації української економіки та запровадження податкової амністії.



Новим законопроєктом пропонується з 1 липня 2021 по 1 липня 2022-го провести одноразове спеціальне добровільне декларування активів фізичних осіб.









Збір з такого декларування пропонується визначати:





5% по валютних цінностях, розміщених на рахунках в банках в Україні і правах грошової вимоги до українських резидентів, інших активах, які зареєстровані в Україні;

9% по валютних цінностях в фінансових установах за кордоном, інших активах, зокрема, рухомого і нерухомого майна, майнових і корпоративних прав, фінансових інструментів, які зареєстровані за кордоном;

2,5% вартості держоблігацій, придбаних в період з 1 січня 2021-го до 20 червня 2022 року.

Також народні депутати прийняли в 1-му читанні 2 законопроєкти, які вносять необхідні для податкової амністії зміни до Податкового, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення.



Проведення податкової амністії обумовлено введенням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування та системи автоматичного обміну податковою інформацією, що утруднить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.