ВР ухвалила закон про мультимодальні перевезення

298 народних депутатів під час засідання у Верховній Раді проголосували за законопроєкт №4258 про мультимодальні перевезення, які мають виконуватися щонайменше двома транспортними засобами.
Відповідальність за мультимодальне перевезення бере на себе оператор даного перевезення: з моменту прийняття до здачі замовнику.
Цей законопроєкт імплементує положення директиви Ради ЄС від 7 грудня 1992 р. про те, що загальні правила встановлюються для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між країнами-членами. Правила, прописані у документі, відповідають правилам Угоди щодо розвитку мультимодальних перевезень TRACECA, що підвищує шанси України приєднатися до міжнародної транспортної програми за участю Європейського Союзу, а також 14 країн-членів Східноєвропейського, Кавказького та Центрального регіонів.
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