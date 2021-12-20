ВР ухвалила закон про мультимодальні перевезення

09:52 24 листопад Київ, Україна

298 народних депутатів під час засідання у Верховній Раді проголосували за законопроєкт №4258 про мультимодальні перевезення, які мають виконуватися щонайменше двома транспортними засобами.

Проєкт закону передбачає закріплення правової участі сторін під час виконання мультимодальних перевезень з одного юридичного договору. При цьому кількість транспортних засобів може змінюватись за необхідності стільки разів, скільки необхідно для його завершення.

Відповідальність за мультимодальне перевезення бере на себе оператор даного перевезення: з моменту прийняття до здачі замовнику.

Важливо, що замовник тепер не зобов'язаний юридично доводити провину оператора у випадку, якщо вантаж при транспортуванні загубився або пошкодився, ця відповідальність автоматично лягає на оператора. Однак у документі зазначено і максимальну суму відшкодування оператором, передбачену у спеціальних правах запозичення, відповідно до чинної міжнародної практики.