ВР не підтримала законопроєкт про касові апарати для ФОП

З великою перевагою проти (228 голосів) не пройшов законопроєкт № 4313-д про відстрочку касових апаратів для всіх фізичних осіб підприємців, крім ризикових груп. Таким чином, Верховна Рада не підтримала новий закон.

Перед цим з трибуни виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з пропозицією зараз не підтримувати цей законопроєкт, щоб потім внести новий документ, щоб з нового року запрацювала нова система по фіскалізації підприємців.

Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести до Верховної Ради проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які понесуть негативні наслідки у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.