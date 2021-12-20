Вперше за 6 років ПАТ "Укртатнафта" показало позитивний фінансовий баланс

ПАТ "Укртатнафта" опублікувало фінансовий звіт і вперше за 6 років вказало позитивний баланс доходу. Так, позитивний результат в компанії був зафіксований в 2014 році. Також в звіті за 2020 рік вказано, що ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) має за минулий рік прибуток в розмірі 794,1 млн гривень. Звіт надано в рамках пакету документів для участі в тендері на Prozorro.

Прибуток компанії від операційної діяльності за підсумком року склав 5,27 млрд грн. Для порівняння, в 2019 році збиток компанії від операційної діяльності склав 2,35 млрд грн.

Виторг "Укртатнафти" в 2020 році скоротився на 7,6%, до 34,5 млрд грн.

У 2020 році Кременчуцький НПЗ збільшив переробку на 18% в порівнянні з 2019 роком - до 2,95 млн т. Як повідомлялося, в 2019 році ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) збільшило чистий дохід на 4% (на 1,5 млрд грн), до 37,33 млрд грн. Чистий збиток за підсумками року склав 326 млн грн. У порівнянні з 2018 роком він зменшився на 7%.

Компанія "Укртатнафта" була створена на базі Кременчуцького НПЗ відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році.

До 2007 року 18,3% акцій "Укртатнафти" належало структурам, афільованим з ВАТ "Татнефть". Ще 28,8% акцій володіло Міністерство майна Татарстану. Безпосередньо "Татнефть" належало 8,6% акцій. Однак в результаті судових розглядів емісія акцій, випущених під татарстанських акціонерів НПЗ, була скасована, а новий випуск акцій був розкуплений структурами групи "Приват" і Олександра Ярославського. У жовтні 2007 року оперативний контроль над "Укртатнафтою" встановила група "Приват".

Кременчуцький НПЗ - найбільший в Україні з проєктною потужністю 18,6 млн тонн. Максимально можливий обсяг переробки, за твердженням менеджменту "Укртатнафти", становить 4,5 млн тонн. Останні роки завантаження заводу не перевищує 2,5 млн тонн на рік.