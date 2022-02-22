Затребувані професії в Україні: список вакансій

08:36 01 жовтень Київ, Україна

Найбільш затребувані професії навіть в умовах коронакризи залишаються незмінними: продавець консультант, менеджер з продажу та водій. Однак експерти відзначають і зростання інтересу до вакансій складських працівників і торгових представників.

Про це йдеться в результатах статистики одного з кадрових порталів. Як пояснив HR-експерт Олександр Білоус, продажі традиційно лідирують за кількістю вакансій. "У нас за різними оцінками кожен п'ятий, хто працює, займається продажами. Це і співробітники ринків, і магазини, і супермаркети", - розповідає Білоус.

Список найпопулярніших спеціальностей:

продавець консультант;

менеджер з продажу;

водій на авто підприємства;

складський працівник;

торговий представник.

Нагадаємо, згідно з оцінками міністерства розвитку економіки, в наступному році українці в середньому будуть заробляти на 12,1% більше. Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-ому в середньому платня збільшиться на 6%, а в 2023-ому - ще на 5,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

у 2021-ому - 13 632 грн;

у 2022-ому - 15 414 грн;

у 2023-ому - 17 169 грн.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.