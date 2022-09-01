Східний ГЗК винен гроші «Енергоатому»

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» не виконав низку зобов'язань перед компанією «Енергоатом». За заявою останніх, на початку 2021 року Східний ГЗК отримав аванс в розмірі 245 млн гривень, однак постачання продукції відбулося тільки на половину суми.

Йдеться про 1000 тонн уранового оксидного концентрату. При цьому, місячний фонд зарплати комбінату становить близько 110 млн гривень. Тому, як запевняють в «Енергоатомі», їхнього авансу вистачає на виплати працівникам не тільки за січень, але і за лютий.

Всього в минулому році Енергоатом авансом сплатив понад 3 мільярди гривень - за більш ніж 900 тонн концентрату. Але отримав - тільки 650 тонн - на 2 мільярди 290 млн гривень.

Відзначимо 7 грудня Східний ГЗК оголосив про простой. Відновило роботу підприємство по 12 січня. У минулому році попередній глава Міненерго Юрій Бойко розглядав можливість передачі ГЗК в управління «Енергоатому». Тоді ж у відомстві заявили про затримання платежів з боку «Енергоатому» за урановий концентрат - 8,5 мільярда гривень. Але там претензій про несвоєчасні розрахунки не визнали.

Нагадаємо, що частину залізничної колії в зоні відчуження «Укрзалізниця» передасть «Енергоатому». Йдеться про ділянку від станції Вілбча до станції Янів.