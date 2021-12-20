Хвиля коронавірусу знижує ціну на нафту

Коронавірусна хвиля в Європі знову знижує вартість нафти в світі. Карантинні заходи по всій Європі посилилися, а значить - це вплине не тільки на валютний ринок, а й на продаж «чорного золота».

У низці штатів США, включаючи Нью-Джерсі і Мічиган, кількість нових випадків COVID-19 також зростає, і поширення цього тренду на інші регіони країни може перекреслити зусилля влади по відкриттю економіки, відзначає аналітик Oanda Едвард Мойя.

"Вакцинація рухається добре, але короткострокові ризики залишаються високими", - цитує експерта MarketWatch.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 у вівторок склала $68,39 за барель, що на $0,49 (0,71%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $0,34 (0,5%) - до $68,88 за барель, хоча протягом сесії їхня ціна піднімалася вище $70 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу опустилася до $64,94 за барель, що на $0,43 (0,66%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. У понеділок вартість цих контрактів знизилася на $0,22 (0,3%) - до $65,39 за барель.