Хвиля коронавірусу знижує ціну на нафту

Коронавірусна хвиля в Європі знову знижує вартість нафти в світі. Карантинні заходи по всій Європі посилилися, а значить - це вплине не тільки на валютний ринок, а й на продаж «чорного золота».
У низці штатів США, включаючи Нью-Джерсі і Мічиган, кількість нових випадків COVID-19 також зростає, і поширення цього тренду на інші регіони країни може перекреслити зусилля влади по відкриттю економіки, відзначає аналітик Oanda Едвард Мойя.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 у вівторок склала $68,39 за барель, що на $0,49 (0,71%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $0,34 (0,5%) - до $68,88 за барель, хоча протягом сесії їхня ціна піднімалася вище $70 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу опустилася до $64,94 за барель, що на $0,43 (0,66%) нижче рівня на закриття попередньої сесії. У понеділок вартість цих контрактів знизилася на $0,22 (0,3%) - до $65,39 за барель.
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