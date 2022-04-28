"Вовчанський агрегатний завод" може здійснювати експорт авіаустаткування

19:19 28 липня Київ, Україна

Вітчизняне машинобудівне підприємство "Вовчанський агрегатний завод" буде експортувати авіаобладнання власного виробництва.



Дана постанова була прийнята за підсумками засідання Кабінету Міністрів України 28 липня, передає ГМК-Центр.



Термін надання повноважень в проєкті постанови пропонується визначити до 1 червня 2024 року. У разі відсутності мотивованих клопотань про припинення експорту з боку Державного експортного контролю, право на поставку товарів автоматично буде продовжено ще на 5 років.



Дозвіл надано по двох позиціях - ML10.а (пілотовані літальні апарати і аеростатичні повітряні судна, а також спеціально призначені для них компоненти) і ML10.d. (маршові авіаційні двигуни і спеціально призначені для них компоненти).



Кабмін вважає, що прийняття даного рішення збільшить експортний потенціал України.



Вовчанський завод є машинобудівним підприємством, яке спеціалізується на створенні агрегатів, деталей і складальних одиниць для гідравлічних систем, а також для систем управління авіаційною технікою.