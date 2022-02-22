У Львові незначно зросли ціни на оренду квартир через новини про військову загрозу

На тлі новин про загрозу воєнного вторгнення ціни на оренду житла зросли на 5-7%, повідомив голова львівського відділення Асоціації рієлторів Андрій Борисов.
За його словами, зростання цін розпочалося з грудня 2021 року. Ціни могли б зрости більше, але поки що вони «гасяться значною пропозицією в період низького сезону».
Попит на житло є, але більший на словах, каже Борисов. Найчастіше орендою житла на строк від двох тижнів до двох місяців цікавляться компанії з Києва, Харкова та Запоріжжя. Але тих, хто справді переїхав чи вніс підписку на квартиру, небагато.
Подібну ситуацію спостерігають у інших західних містах – Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому. За словами рієлторів, вони отримують приблизно 5 дзвінків на день від немісцевих, а "ще два тижні тому такого не було".
Видання додає, що інтерес до оренди квартир у Львові зростає вже три роки через пандемію та розвиток IT-галузі.
Попит на оренду квартир у Львові виріс, але незначно, підтверджують експерти. Середня ціна за оренду квартири у новобудові – 400 доларів на місяць. За словами одного з директорів агентств нерухомості, великі компанії поки що моніторять ціни у Львові та Львівській області, але не перевозять своїх працівників.
У готелях Львова також не стовідсоткова наповненість: найчастіше приїжджають люди з Києва «на тиждень-два, ймовірно, через безпеку». Крім того, у місті не змінилася кількість іноземних туристів (40% усіх туристів), каже заступниця директора КП «Центр розвитку туризму» Лілія Курпіта.
У той самий час попит на оренду та покупку квартир у Києві дещо знизився, але не більше, ніж під час жорсткого локдауну. Люди призупиняють рішення про покупку квартир, коментують рієлтори. Вони прогнозують, що у разі загострення ситуації ціни на житло знижуватимуться.
За його словами, зростання цін розпочалося з грудня 2021 року. Ціни могли б зрости більше, але поки що вони «гасяться значною пропозицією в період низького сезону».
Попит на житло є, але більший на словах, каже Борисов. Найчастіше орендою житла на строк від двох тижнів до двох місяців цікавляться компанії з Києва, Харкова та Запоріжжя. Але тих, хто справді переїхав чи вніс підписку на квартиру, небагато.
Подібну ситуацію спостерігають у інших західних містах – Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому. За словами рієлторів, вони отримують приблизно 5 дзвінків на день від немісцевих, а "ще два тижні тому такого не було".
Видання додає, що інтерес до оренди квартир у Львові зростає вже три роки через пандемію та розвиток IT-галузі.
Попит на оренду квартир у Львові виріс, але незначно, підтверджують експерти. Середня ціна за оренду квартири у новобудові – 400 доларів на місяць. За словами одного з директорів агентств нерухомості, великі компанії поки що моніторять ціни у Львові та Львівській області, але не перевозять своїх працівників.
У готелях Львова також не стовідсоткова наповненість: найчастіше приїжджають люди з Києва «на тиждень-два, ймовірно, через безпеку». Крім того, у місті не змінилася кількість іноземних туристів (40% усіх туристів), каже заступниця директора КП «Центр розвитку туризму» Лілія Курпіта.
У той самий час попит на оренду та покупку квартир у Києві дещо знизився, але не більше, ніж під час жорсткого локдауну. Люди призупиняють рішення про покупку квартир, коментують рієлтори. Вони прогнозують, що у разі загострення ситуації ціни на житло знижуватимуться.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі