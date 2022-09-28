Замість Zoom: корпорація Microsoft представила платформу Mesh

Завдяки новій платформі Mesh від корпорації Microsoft можливо буде відчути максимальний ефект присутності.
Про це компанія розповіла на конференції Ignite 2021.
До віртуального простору можна підключитися за допомогою VR-гарнітури, планшета, смартфона або ПК, а також використовуючи гарнітуру змішаної реальності HoloLens 2 від самої Microsoft. У компанії стверджують, що Mesh відчувається, як ніби "ви дійсно перебуваєте в одному приміщенні з кимось і діліться контентом".
Користувачі на платформі будуть представлені у вигляді віртуальних аватарів, але в планах компанії прийти до "голопортації" - відображення людей у віртуальному середовищі у вигляді самих себе. Платформа дозволяє проводити не тільки зібрання, а й групові демонстрації, покази, і забезпечує спільний досвід: під час презентації виступив Джеймс Кемерон, який перебуває в Новій Зеландії, де він знімає нових "Аватарів".
У Microsoft розраховують, що Mesh стане затребуваною серед архітекторів, інженерів, дизайнерів і всіх інших фахівців, яким особливо важливо працювати спільно в одному приміщенні, але через пандемію доводиться працювати тільки віддалено.
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