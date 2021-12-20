Влада виплатить гроші тим, хто не працює в «червоній зоні»

Жителі України, які проживають в «червоній зоні» отримають компенсацію. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів. За словами Дениса Шмигаля, гроші отримає малий і мікробізнес - його керівники і працівники.

Подати заявку на виплату можна буде в додатку "Дія". Але це стосується не всіх видів бізнесу, а тільки тих, які сама держава вважає постраждалими. Взимку Кабінет Міністрів затвердив перелік з 49 КВЕД, яким дають право на отримання фінансової допомоги. Тоді, щоб розраховувати на виплати, були наступні вимоги до підприємців:

зареєструватися не пізніше, ніж за 3 місяці до подачі документів;

не мати боргу по ЄСВ та сплатити цей внесок за останні 3 місяці;

не бути одночасно найманим співробітником;

мати основний вид діяльності, який відповідає затвердженому переліку претендентів на допомогу.

Ймовірно, ці ж правила діятимуть і зараз, але поки остаточних роз'яснень від Кабміну не надійшло.

Основна сума компенсацій з держбюджету не змінюється. Підприємцям виділять по 8 000 грн, як і взимку. Але цього разу до цієї суми хочуть додати і виплати з місцевих бюджетів. Обсяги додаткової допомоги будуть змінюватися в залежності від можливостей на місцях. Можна припустити, що в невеликих містах компенсації будуть менші, ніж в містах-мільйонниках.

Але поки розмір додаткових компенсацій місцева влада не оголошує.