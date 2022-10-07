Власник «АвтоКрАЗ» винен зарплат і пенсій на 67 млн ​​гривень

Заборгованості з пенсійних внесків та виплати зарплат - далеко не новина для власників українського бізнесу. Наші журналісти помітили, чим багатший власник підприємства, тим більше у нього боргів. Так, майже 67 мільйонів гривень власник заводу «АвтоКрАЗ» винен своїм працівникам.

Завод належить олігархові Костянтину Жеваго, який знаходиться в розшуку і підозрюється у відмиванні грошей і розкраданні 2,5 млрд грн. Борги по зарплаті почали накопичуватися ще два роки тому. Працівники кажуть, що замість заробітної плати почали видавати борошно - по 3 кружки на людину. Також розраховуватися з людьми мають намір майонезом і напоєм «Coca-Cola». Деякі відмовляються від такої плати. Крім цього, автозавод має великі борги з відшкодування пенсій на пільгових умовах і заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску. Загальна сума боргів, в тому числі і по зарплаті, становить 105 млн 813 тисяч 900 гривень.

Але в той самий час завод економічно активний і може виробляти продукцію. Зокрема, для Міноборони. Але є проблеми з дедлайнами, яких не дотримуються. Наприклад, 2013 року був контракт на вантажівки для армії, але обіцяна продукція так і не була зроблена. Або торік не були зроблені тягачі.

Тому проблеми є, але вирішувати їх ніхто не збирається. Адже, коли було ініційовано засідання комісії, яка розглядала питання заборгованості підприємства і шляхів виходу з кризи - ніхто від заводу не з'явився. З цього приводу розглядають альтернативи і дивляться в бік чеської компанії Tatra, для виробництва необхідної продукції для Збройних сил України, щоб відповідати вимогам НАТО.