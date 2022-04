Власник Ever Given заплатить компенсацію - судно випустили з-під арешту

Судно Ever Given, яке блокувало 23 березня Суецький канал, відпустили з-під арешту. Адміністрація каналу підписала угоду з власником судна про фінансову компенсацію для всіх постраждалих. Блокування каналу тривало 7 днів і фінансово постраждалих сторін дуже багато.

Сторони не розкривають точну суму компенсації. Спочатку адміністрація каналу вимагала $916 млн, але згодом зменшила вимоги до $550 млн, з яких $200 млн хотіла отримати готівкою. Решту суми адміністрація погодилася отримати з відстрочкою у вигляді безготівкових платежів.

Власник контейнеровоза, японська компанія Shohei Kisen, а також страхові компанії, не погоджувалися з сумою вимог, що затягнуло переговори про зняття арешту з Ever Given. Після підписання угоди Ever Given покинув Велике Гірке озеро, де він 106 днів перебував під арештом, і попрямував у бік Середземного моря.

На борту Ever Given знаходиться понад 18 000 контейнерів.