Власник Berkshire Hathaway оголосив ім'я наступника

Одна з найбільших компаній світу - Berkshire Hathaway - шукає наступника з 2006 року. Власник мережі великих компаній, що займаються інвестуванням, страхуванням, торгівлею вже кілька разів заявляв, що після його відходу необхідний надійний і сильний кандидат на пост керівника. Нещодавно Уоррен Баффет оголосив про те, хто займе це почесне місце.

У разі відходу мільярдера Уоррена Баффета з поста гендиректора холдингової компанії Berkshire Hathaway його місце займе віцепрезидент Грег Абель. Про це заявив Баффет, повідомляє CNBC.

"Директори згодні з тим, що, якби зі мною щось трапилося сьогодні ввечері, то це Грег буде тим, хто візьме все на себе завтра вранці", - заявив 90-річний Баффет.

58-річний Абель керує Berkshire Hathaway Energy - великим постачальником електроенергії в США. Ще одним кандидатом був 69-річний керівник страхового бізнесу Аджіт Джайн. Баффет підкреслив, що відносна молодість Абеля "має реальне значення".

Баффета запитали про наступника після того, як віцеголова холдингу Чарлі Мангер заявив на зборах акціонерів Berkshire, що "Грег збереже культуру", обговорюючи бізнес-модель компанії.

"Я підозрюю, що Баффет неохоче повідомив про це. Коронація Абеля - не зовсім сюрприз", - прокоментував новину аналітик Edward Jones & Co Джим Шанахан, повідомляє Reuters.

Сам Баффет в 2013 році називав наступника "першокласною людиною".

"У цьому світі багато розумних людей, але деякі з них роблять дуже дурні речі. Він розумний хлопець, який ніколи не зробить дурниць", - заявив тоді Баффет.

Berkshire Hathaway складається з понад 60 компаній. Вони працюють в таких сферах, як страхування, інвестиції, виробництво і торгівля меблями, ювелірними виробами, одягом і харчами. Ще холдинг володіє акціями майже 30 компаній (зокрема, Apple, CocaCola, Visa, Amazon.com). Вартість активів компанії перевищує $600 млрд. Прибуток за підсумками 2020 року - $45,2 млрд (-48%).