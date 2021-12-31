Власником компанії з випуску супутників і тепловізорів став українець

Південноафриканська компанія Dragonfly Aerospace, яка працює 20 років в сфері високоточних технологій, тепер належить українському бізнесменові. Як стало відомо, Dragonfly Aerospace зараз будує завод з виробництва мікросупутників. А придбав контрольний пакет цієї компанії власник американської Noosphere Ventures, запорожець Максим Поляков. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

За словами Полякова, які наводяться в релізі, технологія Dragonfly забезпечує високоякісні зображення в широкому діапазоні спектрів і роздільної здатності, які мають вирішальне значення для моніторингу планети і створення інтелектуального сільського господарства, що захищає біорізноманіття.

Dragonfly Aerospace оголосила на Міжнародному конгресі космонавтики 2020 року про укладення угоди з EOSDA, що входить в портфель Noosphere Ventures, на поставку двох великих тепловізорів Dragonfly для супутників компанії.

EOSDA раніше оголосила про свої плани щодо запуску першої в світі супутникової групи, орієнтованої на сільське господарство, яка також допоможе вирішити глобальні проблеми, такі як зміна клімату, деградація земель та екологічні загрози.

Зараз в Dragonfly Aerospace зайнято більше ніж 100 співробітників, компанія інвестує в проєктно-виробничий комплекс в ПАР під Кейптауном для збірки до 48 супутників на рік від 50 до 600 кг і тепловізорів.