Вінницький агровиробник буде поставляти цибулю в Саудівську Аравію

11:39 04 червень Київ, Україна

Помітних успіхів досягають багато фермерських господарств в Україні. Виробництво якісної продукції, здатної конкурувати з кращими зразками світової продукції. Так, фермерське господарство, яке займається вирощуванням овочів у Вінницькій області, планує в цьому році експортувати свою продукцію. Якщо в минулому році всі овочі реалізовували на внутрішньому ринку, то цибулю нового врожаю планують відправити до Саудівської Аравії. Про це повідомляє Вінніця.info, пише agronews.ua.

Щоб виходити на зовнішні ринки, ще кілька років тому фермерське господарство пройшло сертифікацію за стандартами Global G.A.P. Це європейський сертифікат безпеки і якості продукції, який поширюється майже на 98% країн світу.

«Маючи сертифікат на первинну продукцію, тобто не перероблену, можна відправляти її в будь-яку країну світу. Але коли ти плануєш відправку, то за стандартами Global G.A.P., робиш сертифікацію на конкретну країну, в яку відправляєш», - пояснює керівник підприємства Вадим Кричковський.

В цьому році фермерське господарство планує експортувати цибулю.

«Ми співпрацюємо з різними компаніями, які допомагають нам в Україні за європейські кошти і організують вихід на ринки. Мали кілька переговорів з великими закупівельниками з Саудівської Аравії, яких цікавлять українські продукти. Оцінивши свій потенціал і вимоги загальносвітового законодавства, ми прийняли рішення відправляти цибулю. Інші культури, які ми вирощуємо - картопля, морква, якщо відправляти митими, можуть зіпсуватися. Також були визначені умови по розфасовці і упаковці. Лук повинен бути в 3-кілограмовій брендованій упаковці. Також є умови щодо мінімальної партії. Ми всі етапи вже пройшли. У нас в Вінниці є компанія, яка планує зробити майданчик, щоб завантажувати контейнери прямо в Вінниці, і вони вже будуть відправляти на Саудівську Аравію. Вони забезпечують логістику», - розповів Вадим Кричковський.

У минулому році в фермерському господарстві виростили 600 тонн цибулі, 3 тисячі тонн моркви, 500 тонн буряків, 400 тонн картоплі. Це все екологічно чиста продукція.

«Компанія працює за стандартом Global G.A.P., тому всі засоби захисту, всі добрива, використовуємо тільки ті, які дозволені. Щорічно приїжджає аудитор з Європи, кожен раз з різних країн. Бере на випробування наші овочі і перевіряє на 380 позицій пестицидів і нітратів. Якщо показник складе хоча б 0,001, то сертифікат Global G.A.P. на всю культуру не видається», - пояснює керівник фермерського господарства.

Нагадаємо, що Українська асоціація виробників картоплі (УАВК) закликає уряд відстояти право на експорт картоплі в Молдову.