Ветерани АТО-підприємці представлять свою продукцію на ярмарку у Краматорську

08:51 09 грудень Київ, Україна

10-11 грудня 2021 року у місті Краматорськ відбудеться ветеранський ярмарок у рамках форуму «Ветеран – громаді: потенціал, помножений на довіру».





Ярмарок пройде у Палаці культури та техніки (площа Миру, 1) з 11.00 до 18.00.

Організатори форуму активно проводять роботу з підтримки ветеранського підприємництва. Саме тому під час форуму паралельно працюватимуть інтерактивні майданчики та ветеранський ярмарок.



Свою продукцію на ветеранському ярмарку представлять 11 ветеранів АТО, які успішно заснували та розвивають власну справу.



Ключові напрямки діяльності ветеранів-підприємців: гуртова та роздрібна торгівля, сільське господарство, інформація та телекомунікація, транспортна галузь, розваги та відпочинок, переробна промисловість тощо.



Тому на ярмарку представляють різні товари: крафтову харчову продукцію (сири, молочні та м'ясні вироби), сублімовані ягоди та фрукти, вироби з деревини, новорічні гірлянди, етноодяг, послуги з реставрації товарів мистецтва та багато іншого.



Наприклад, магазин авторських виробів із деревини Андрія Лисканюка (mastak) познайомить відвідувачів із дерев'яним посудом: з минулого та сучасності.



А зі своїм виробництвом штучних ялинок та гірлянд познайомить Роман Матвійчук, власник ПП «Ялинка України».

«Українські ветерани – це активні члени суспільства, які розвивають власну справу та рухають світ. А ми, зі свого боку, готові їх підтримати», - зазначає міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Форум ветеранів проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України спільно з ГО «Союз ветеранів АТО Донбасу» та БФ «Повернися живим».