Чи повернуться в Україну іноземні інвестори: новини світу

11:31 06 серпень Київ, Україна

Економіка світу і України зокрема переживає важку кризу. Інвестори шукають можливості відновлення капіталів і компенсації ранніх втрат. Саме тому іноземні інвестори шукають можливості в різних країнах світу, в тому числі і в Україні.

На тлі ослаблення долара і стимулюючих заходів, інвестори скуповували акції і облігації країн, що розвиваються кілька місяців поспіль. Американський економіст Джонатан Фортуна каже, що зараз дуже помітно, як деякі з тих, хто втратив капітал, роблять спроби його повернути. Разом з тим незрозуміло, наскільки довго протримається цей тренд.

Варто зазначити, що на тлі ослаблення американського долара і стимулюючої політики Федеральної резервної системи, зріс оптимізм на ринках, що розвиваються, де ще в липні відзначали приплив капіталу з боку нерезидентів в розмірі 15,1 мільярда доларів.

Приплив інвестицій на суму 13,2 мільярда доларів був забезпечений за рахунок національних урядів, які скористалися низькою ціною на запозичення і хороші терміни погашення розміщення облігацій.

Попит на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) України на початку липня 2020 року склав лише 290 млн грн за номіналом в порівнянні з 2,5 мільярда гривень тижнем раніше і 8,08 мільярдами гривень - двома тижнями раніше.