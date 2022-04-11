Верховна Рада спише Фірташу та іншим олігархам борги - подробиці

100 млрд гривень боргів Верховна Рада готова списати українським енергопостачальникам. Підписаний 301 депутатом законопроєкт пропонує обнулити борги перед компанією «Нафтогаз України».

Таким чином, борги "облгазів", "газзбутів" і теплокомуненерго, фактично, будуть "обнулені". Одночасно це означає, що вартість використаного газу компенсують бюджетними коштами.

Варто додати, що велика частина списаних газових боргів накопичилася у компаній олігарха Дмитра Фірташа.

ГО "Опора" виступила проти такого рішення, як і інші експерти. Зокрема, вони стверджують, що перед списанням будь-яких боргів потрібно хоча б провести їхній аудит. Крім того, вони відзначили, що в ці борги входять "температурні коефіцієнти" і завищені норми споживання.

Загалом борги компаній Фірташа, "облгазів" і "газзбутів" перед НАК "Нафтогаз" і "Укртрансенерго" склали 62 млрд грн. З них "газзбути" заборгували "Нафтогазу" 24 млрд грн.