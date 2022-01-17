Верховна Рада прийняла закон про електронні трудові книжки

Хто не стикався з паперовою тяганиною при оформленні пенсії, при обчисленні трудового стажу. Особливо важко відшукати архівні дані, якщо підприємство ліквідовано або архів пропав. Тепер всі дані про ваш трудовий стаж будуть зберігатися в електронному вигляді.

Нарешті депутати Верховної Ради проголосували за прийняття в першому читанні дуже важливого законопроєкту №3623 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Цей закон дозволить провести остаточний відхід від застарілої форми обліку трудової діяльності, назавжди забувши про паперові трудові книжки.

Відповідно до законопроєкту, ведення обліку трудової діяльності буде повністю проходити в електронній формі з 2025 року. До цього часу діє перехідний період, коли паралельно будуть використовуватися як паперові, так і електронні варіанти трудової книжки.

Щоб внести свої дані в електронну книжку, роботодавець або працівник повинні будуть відіслати відскановані листи паперової трудової книжки до державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Дані електронної трудової книжки будуть використовуватися для автоматичного визначення розміру пенсії за віком.

Схвалений законопроєкт передбачає автоматичне нарахування пенсії за віком без особистого звернення людини до Пенсійного фонду. При цьому зберігається можливість відкласти вихід на пенсію, якщо людина продовжує працювати й після досягнення пенсійного віку. У цьому випадку розмір майбутньої пенсії буде збільшуватися на 0,5-0,7%.

При автоматичному розрахунку пенсії електронна система буде давати рекомендації про найбільш вигідний варіант і дату призначення пенсії.

У листопаді 2019 року Кабмін ініціював введення електронної трудової книжки та автоматичного нарахування пенсій. Тоді наголошувалося, що на офіційному порталі електронних послуг Пенсійного фонду з'явився сервіс "Електронна трудова книжка", в якому є записи про трудовий стаж громадян починаючи з 2011 року.

3 травня Кабмін схвалив законопроєкт про електронну трудову книжку і про автоматичне нарахування пенсії за віком.