Верховна Рада схвалила безмитне ввезення електромобілів

Як ніколи гостро перед країною постало питання економії паливних ресурсів та боротьби із забрудненням повітря. Україна вміє та має сама виробляти екологічні електромобілі, електробуси та інші види електричного транспорту. Для цього зроблено перший крок. Верховна Рада України схвалила звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита з 2021 до 2028 року обладнання та комплектувальних для власного виробництва електротранспорту. Відповідні законопроєкти про внесення змін до Податкового (№3476) і Митного (№3477) кодексів прийняті в першому читанні.

Запропонована пільга не поширюватиметься тільки на обладнання для виробництва тролейбусів, оскільки їхній випуск вже налагоджений в Україні.

Законопроєктом №3476 пропонується до 31 грудня 2033 року звільнити від сплати податку на прибуток підприємства електротехнічної промисловості, які реалізують електродвигуни для виробництва електротранспорту (за винятком тролейбусів), літій-іонні акумулятори, зарядні пристрої, а також підприємства автопрому, що реалізують електрокари власного виробництва.

Законопроєкт також пропонує продовжити або розширити пільги для імпортерів і покупців електромобілів. Зокрема, продовжити до 31 грудня 2025 року звільнення від сплати ПДВ операцій із ввезення і / або постачання легкових електромобілів. Воно діє до кінця 2022 року.

Покупців електромобіля до 31 грудня 2030 року пропонується звільнити від сплати внеску на обов'язкове пенсійне страхування, надати податкову знижку по сплаті податку на прибутки фізосіб. Однак ці пільги планують ввести з 1 січня 2026 року.

Як наголошується в пояснювальній записці, в Україні є потенціал для виробництва електротранспорту. Зокрема, є п'ять автобусних заводів, завод вантажних авто, потужності з випуску 300 000 легкових авто на трьох заводах.

Однак зараз держава стимулює імпорт електромобілів, а не їхнє виробництво. Зокрема, з 1 січня 2016 року не стягується ввізне мито, продовжено до 2022 року звільнення від сплати ПДВ, ставка акцизу встановлена на рівні EUR1 на 1 кВт / год ємності електроакумуляторів.

За даними Федерації роботодавців автомобільної галузі, у 2019 році в Україні було зареєстровано 7700 електромобілів, що на 39% більше, ніж у 2018 році. За даними Укравтопрому, минулого року було зареєстровано 7012 легкових електромобілів і 530 комерційних. Причому, домінують автомобілі з пробігом.