Верещук: необхідний баланс між оподаткуванням бізнесу і соціальними стандартами

"Ми повинні їх (джерела підвищення соціальних стандартів - ред.) Знайти. Для цього потрібно виконати ряд завдань. Якщо потрібно це вирішити через законодавче поле - нехай звертаються, ми проголосуємо. Але не через позичання, не через боргові зашморгу, а реальний сектор. Шляхом ущільнення, шляхом того, щоб не вимивалися гроші з держбюджету, шляхом посилення контролю - над митницею, над податковими надходженнями. Але не шляхом тиску на бізнес ", - зазначила депутат.

При цьому, за словами Верещук, підвищення податків для бізнесу не повинно бути сьогодні джерелом збільшення доходів держави.

"Люди і так після пандемії страждають, тому що не можуть вийти навіть на докризовий рівень. Вони не можуть дозволити собі оплатити всі податки за всіх своїх працівників. І тут потрібно дивитися очима бізнесу, тут я на стороні бізнесу. Хоча я як державник розумію, що потрібно збирати податки, але я розумію і людей - малий і середній бізнес. Що робити людям, які не можуть заплатити всі необхідні виплати в бюджет, якщо оформлять всіх своїх працівників? Тому потрібно знайти баланс між тим, як забезпечити бізнес і як збільшити соціальні стандарти, яких всі чекають. Завдання Кабміну - знайти цей баланс. Все, що залежить від парламенту, ми зробили ", - сказала вона.