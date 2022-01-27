Венедиктова попередила про складності бізнесу під час запуску БЕБ

В Офісі Генпрокурора розповіли про проблеми бізнесу від запуску Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова на організованій спільно з Радою бізнес-омбудсмена зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями.
За її словами, вже незабаром відомство розпочне роботу, і на початковому етапі український бізнес може відчути деяку напругу у взаєминах з БЕБ.
"Не буде менше скарг... Відчуваю, що буде складно", - сказала Венедиктова.
За її словами, зокрема, є низка питань великих компаній. При цьому чиновниця пообіцяла, що зі свого боку Офіс Генерального прокурора буде відкритий для звернень бізнесу та намагатиметься балансувати відносини.
"Буде непросто, але ми готові", - запевнила генпрокурорка.
Нагадаємо, що до участі у конкурсі на 26 посад у новоствореному Бюро економічної безпеки (БЕБ) було подано понад 2 245 заяв.
За її словами, вже незабаром відомство розпочне роботу, і на початковому етапі український бізнес може відчути деяку напругу у взаєминах з БЕБ.
"Не буде менше скарг... Відчуваю, що буде складно", - сказала Венедиктова.
За її словами, зокрема, є низка питань великих компаній. При цьому чиновниця пообіцяла, що зі свого боку Офіс Генерального прокурора буде відкритий для звернень бізнесу та намагатиметься балансувати відносини.
"Буде непросто, але ми готові", - запевнила генпрокурорка.
Нагадаємо, що до участі у конкурсі на 26 посад у новоствореному Бюро економічної безпеки (БЕБ) було подано понад 2 245 заяв.
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