Венедиктова попередила про складності бізнесу під час запуску БЕБ

07:49 27 січень Київ, Україна

В Офісі Генпрокурора розповіли про проблеми бізнесу від запуску Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова на організованій спільно з Радою бізнес-омбудсмена зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями.



За її словами, вже незабаром відомство розпочне роботу, і на початковому етапі український бізнес може відчути деяку напругу у взаєминах з БЕБ.



"Не буде менше скарг... Відчуваю, що буде складно", - сказала Венедиктова.



За її словами, зокрема, є низка питань великих компаній. При цьому чиновниця пообіцяла, що зі свого боку Офіс Генерального прокурора буде відкритий для звернень бізнесу та намагатиметься балансувати відносини.



"Буде непросто, але ми готові", - запевнила генпрокурорка.



Нагадаємо, що до участі у конкурсі на 26 посад у новоствореному Бюро економічної безпеки (БЕБ) було подано понад 2 245 заяв.