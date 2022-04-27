Великолюбінський спиртзавод виставлений на продаж за 30 млн грн

В Україні активно триває приватизація спиртових заводів, і згідно з інформацією в системі «ProZorro.Продажі», найближчий аукціон відбудеться 24 грудня. До кінця місяця планується продаж Великолюбінського спиртзаводу в Городецькому районі.

Регіональне відділення Фонду державного майна оголосило уже четвертий аукціон з продажу спиртового заводу на Львівщині. Стартова вартість Великолюбінського спиртзаводу - 29,96 млн грн.

Оскільки юридична особа «Великолюбінський спиртовий завод» знаходиться в стані ліквідації, то Фонд державного майна продає його окреме майно разом з будівлями, обладнанням і ліцензією на виробництво харчового спирту. Майбутній власник зобов'язаний буде зберегти 70% персоналу, який зараз у штатній чисельності, і основний напрямок діяльності до 1 липня 2021 року.

Великолюбінське місце здійснення діяльності та зберігання спирту держпідприємства «Укрспирт» - це третій об'єкт в області, який виставили на продаж. Раніше Фонд держмайна продав спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн і Суходольський спиртовий завод на Бродівщині за 60 млн грн. В процесі приватизації зараз знаходиться завод у Воютичах Самбірського району, торги по цьому об'єкту призначені на 17 грудня.