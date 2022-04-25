Валютна лібералізація. Українські бізнесмени радіють

18:17 23 липня Київ, Україна









Раніше купувати безготівкову валюту бізнес міг тільки на конкретну мету - наприклад, під зобов'язання сплатити зовнішньоекономічний контракт. Для українських бізнесменів змінилися умови покупки безготівкової валюти, тепер вони можуть купувати валюту без зобов'язань. НБУ зробив черговий крок в програмі валютної лібералізації - тепер юрособи та ФОПи без додаткових зобов'язань зможуть купувати безготівкову валюту. Для цього їм потрібно відкрити валютний рахунок в одній з банківських установ і подати заявку на покупку/продаж валюти.Раніше купувати безготівкову валюту бізнес міг тільки на конкретну мету - наприклад, під зобов'язання сплатити зовнішньоекономічний контракт.

Єдине обмеження - €100 тис. на добу.

На сьогодні в Україні діє ціла низка обмежень на валютні операції - проте з кожним роком торгових бар'єрів стає все менше. Нацбанк знімає їх у міру поліпшення макроекономічної ситуації в країні і в рамках реалізації цільової програми, чия кінцева мета - досягнення режиму вільного обігу капіталу.



Зміну режиму фінансового регулювання в бік більш ліберального було покладено законом "Про валюту і валютні цінності", який був прийнятий ще в 2018 році. Тим часом цим законом передбачалося ввести тимчасові захисні заходи на період фінансової нестабільності, які стосувалися обмежень на валютні операції - в тому числі і щодо лімітів для бізнесу на купівлю безготівкової валюти.



Ці заходи були введені 7 лютого 2019 року, відповідно до прийнятої раніше постанови центробанку. Але, затверджуючи їх, регулятор відразу запланував їхнє скасування, склавши для цього "дорожню карту".



З того моменту і по сьогодні Нацбанк встиг зняти близько 40 обмежень на валютному ринку, багато з яких - вже в рік їхнього затвердження. Так, для фізичних осіб денний ліміт в 150 тис. грн на покупку валюти через касу банку та в банках діяв тільки до листопада 2019. Також до цього моменту фізособам, як і до останнього часу бізнесу, було заборонено купувати безготівкову валюту без підстав і підтверджувальних документів.

Тепер же, з 20 липня, відповідний дозвіл отримав і бізнес. Раніше він міг купувати валюту в банку лише для оплати зовнішньоекономічного контракту - відповідні зобов'язання він повинен був документами підтвердити банківській установі. Вимога, правда, не поширювалася на "незначні" операції - до 150 тис. грн.



Тепер же НБУ встановив денний ліміт на купівлю безготівкової валюти в €100 тис. - щоб придбати цю суму підстав і підтвердних документів не потрібно.



Чи обвалить гривню викуп валюти

Це послаблення, на думку заступника голови НБУ Юрія Гелетія, має вплинути на валютний ринок в значно більшому ступені, ніж останні заходи регулятора, виконані в рамках програми лібералізації.



Теоретично спрощення доступу бізнесу до валютного міжбанку могло б чинити додатковий тиск курс гривні - шляхом підвищеного попиту на викуп ресурсу.



Згідно ж оцінкою, висловленою в повідомленні пресслужби НБУ, рішення в цілому не вплине на функціонування валютного ринку, але "розширить можливості бізнесу з управління ризиками і ліквідністю".



З останнім згодні й опитані UBR.ua експерти. З одного боку, поки, в перші дні зняття обмежень, великої кількості заявок на купівлю іноземної валюти від бізнесу не надходило.



Як пояснює фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса, підприємці не поспішають продавати гривню під час стабільності курсу.



Навіть якби попит був би більшим, вказує фінансовий аналітик Василь Невмержицький, "зараз валюти повно на ринку", що дало б можливість покрити цей попит.



У майбутньому попит на покупку валюти може вирости в разі "паніки і втрати впевненості на світових ринках", говорить Сергій Фурса, додаючи, що це спричинить волатильність гривні.

Невмержицький вважає, що підвищитися попит на викуп валюти може при збігу кількох факторів. Серед них - необхідність для підприємців оплачувати форвардні контракти.



"Підприємець також може спробувати закрити валютний ризик - купити валюту сьогодні, щоб заплатити в майбутньому за контракт і таким чином уникнути валютного курсоутворення. Крім того, покупка валюти може бути здійснена з метою фіксації в ній ціни контракту. Наприклад, до імпортера сьогодні приїхали банани, він віддав їх на торговельну сесію. Якщо у нього є вільна гривня, він може зафіксувати вартість бананів в доларі і, знову ж таки, за цей долар оплатити імпортний контракт", - навів приклади фінаналітик.



У разі, коли такі дії будуть масовими, вони можуть викликати "певні девальваційні процеси", говорить Невмержицький.



"Однак, з одного боку, як тільки курс почне зміцнюватися, відразу все підуть продавати і питання автоматично закриється. У той самий час, чи може бути панічний настрій до валюти, якщо ви знаєте, що її можна купити завтра?" - зазначив експерт.



Але для можливості викупу валюти у бізнесмена повинен утворитися достатній обсяг вільної гривні, який він не буде повинен відправляти на оплату податків, зарплат та інші господарські витрати.



Однак, як вказує радник голови правління Мегабанку Андрій Львов, в Україні дуже мало бізнесів з надлишковою ліквідністю - через це і сильного тиску на ринок не слід очікувати ні зараз, ні в майбутньому.



"У нас хіба може поменшати курсових "гойдалок". Наприклад, коли енергетики закуповують вугілля або газ, то гривня падає, а долар - зміцнюється. Або, коли аграрії завозять виторг від своєї експортної продукції, то обвалюють гривню. Ці речі тепер будуть згладжені", - спрогнозував Андрій Львов.



Що потрібно зробити для покупки долара безготівково

Андрій Львов відзначив, що новий порядок купівлі валюти в його банку ще вивчають, але вказав, що теоретично, відповідно до прийнятого документа, фінустанови справді не вимагатимуть від бізнесу документів, що підтверджують мету купівлі.



Але, незважаючи на зняття цього обмеження, у бізнесу залишаться деякі зобов'язання, які він повинен зробити перед операцією.



Так, згідно з вимогами фінансового моніторингу, вказує Василь Невмержицький, банку потрібно відстежувати походження гривні, за яку купується валюта - тому придбати її можна тільки після відкриття валютного рахунку в одному з українських банків. На нього згодом фінустанова перерахує кошти, які можна буде перевести в готівку.



Сама заявка на покупку валюти буде схвалена банком не відразу - у кожної фінустанови, пояснює Львов, йде на це різна кількість часу, від 1 години до дня.