Вагони змінили колір. Які зміни відбудуться на Укрзалізниці

12:34 29 листопада Київ, Україна

Всі українці чекають корінних змін в роботі і обслуговуванні пасажирів у вагонах нашого залізничного транспорту. І ось, з повідомлення голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, яке з'явилося вчора, 28 листопада, в Facebook, ми дізнаємося, що Укрзалізниця змінює зовнішній вигляд вагонів пасажирських поїздів.

Він зазначив, що УЗ продовжує ремонт парку вагонів і серед іншого вирішила змінити їхній колір.

"Дбаємо про безпеку і не забуваємо про дрібниці - встановлені камери, замінені перила, облаштовані полички для мобільних телефонів і USB-розетки. Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити і забарвлення вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не тільки красиво, але і практично", - написав Жмак.

Він також додав, що провідники залишилися задоволені результатом.

Як повідомлялося, з 1 грудня Укрзалізниця відновлює продаж чаю і кави в поїздах. Напої будуть розливати в одноразові склянки.

Нагадаємо, що УЗ призначила додаткові поїзди на Новий рік і Різдво.