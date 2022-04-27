Вагони змінили колір. Які зміни відбудуться на Укрзалізниці

Всі українці чекають корінних змін в роботі і обслуговуванні пасажирів у вагонах нашого залізничного транспорту. І ось, з повідомлення голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, яке з'явилося вчора, 28 листопада, в Facebook, ми дізнаємося, що Укрзалізниця змінює зовнішній вигляд вагонів пасажирських поїздів.
Він зазначив, що УЗ продовжує ремонт парку вагонів і серед іншого вирішила змінити їхній колір.
Він також додав, що провідники залишилися задоволені результатом.
Як повідомлялося, з 1 грудня Укрзалізниця відновлює продаж чаю і кави в поїздах. Напої будуть розливати в одноразові склянки.
Нагадаємо, що УЗ призначила додаткові поїзди на Новий рік і Різдво.
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