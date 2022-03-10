У Запоріжжі побудують нову вітрову електростанцію

Представники норвезької компанії NBT вели переговори з українською стороною для вирішення питання про будівництво нової вітрової електростанції. Мова йде про найбільше будівництво «Зофія». Розташувати даний об'єкт планують на території Якимівської і Кирилівської громад.

Про цей та інші можливі аспекти співпраці Запорізької області і Королівства Норвегія, говорили надзвичайний і повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні Ерік Сведала, представники норвезької компанії NBT і голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Сторони обговорили хід робіт за проєктом «Зофія», нові зміни в «зелений» тариф та інші потенційні напрямки співпраці.

«Норвегія є одним з найбільших інвесторів у відновлювану енергетику. Ми також реалізуємо і інші програми підтримки України в контексті реформ. Крім того, підтримуємо вступ України до Європейського Союзу. І готові до нових проєктів в інших сферах», - прокоментував пан Ерік Сведала.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух зазначив, що крім сфери відновлюваної енергетики наш регіон готовий розвивати і інші напрямки, зокрема, сферу переробки сільськогосподарської продукції та промисловості. Ці ж підприємства стануть новими енергоспоживачами відновлюваної енергії.