У Запоріжжі планують будівництво вітроелектростанції

Голова облдержадміністрації Віталій Боговін провів зустріч з реалізації проекту будівництва вітрової електростанції «Зофія» норвезькою компанією NBT. Представники норвезької компанії NBT обговорили з керівництвом обласної державної адміністрації поточний стан реалізації проекту. За словами регіонального менеджера компанії Влада Козака, в 2019 році компанія NBT придбала проект будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської і Кирилівської територіальних громад в Запорізькій області (проект «Зофія»).
Загальна сума інвестицій планується в розмірі 1,2 млрд євро. Після завершення будівництва проект стане найбільшою в Європі берегової вітрової електростанцією. Реалізація проекту планується до кінця 2022 року. Фінансування проекту «Зофія» здійснюється за допомогою банку JPMorgan і з залученням світових фінансових інститутів і експертів. У грудні 2019 р. між Запорізькою ОДА та компанією NBT був підписаний договір про співпрацю, в рамках якого було досягнуто домовленостей про залучення інвестиції в інфраструктуру області.
На сьогодні розроблена проектна документація, отримані висновки про вплив на навколишнє середовище. Підписані угоди про виконання генеральних підрядних робіт по китайською корпорацією СЕТ.
В даний час проводяться роботи по коректуванню проектно і дозвільних документів у зв'язку зі зміною постачальників вітрогенераторів і збільшення їх потужності.
У жовтні цього року планується розпочати будівництво Вітроенергостанції.
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