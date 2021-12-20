У Запоріжжі планують будівництво вітроелектростанції

13:49 09 липень Київ, Україна

Голова облдержадміністрації Віталій Боговін провів зустріч з реалізації проекту будівництва вітрової електростанції «Зофія» норвезькою компанією NBT. Представники норвезької компанії NBT обговорили з керівництвом обласної державної адміністрації поточний стан реалізації проекту. За словами регіонального менеджера компанії Влада Козака, в 2019 році компанія NBT придбала проект будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської і Кирилівської територіальних громад в Запорізькій області (проект «Зофія»).

Загальна сума інвестицій планується в розмірі 1,2 млрд євро. Після завершення будівництва проект стане найбільшою в Європі берегової вітрової електростанцією. Реалізація проекту планується до кінця 2022 року. Фінансування проекту «Зофія» здійснюється за допомогою банку JPMorgan і з залученням світових фінансових інститутів і експертів. У грудні 2019 р. між Запорізькою ОДА та компанією NBT був підписаний договір про співпрацю, в рамках якого було досягнуто домовленостей про залучення інвестиції в інфраструктуру області.

На сьогодні розроблена проектна документація, отримані висновки про вплив на навколишнє середовище. Підписані угоди про виконання генеральних підрядних робіт по китайською корпорацією СЕТ.

В даний час проводяться роботи по коректуванню проектно і дозвільних документів у зв'язку зі зміною постачальників вітрогенераторів і збільшення їх потужності.

- Дозвольте, перш за все, привітати Вас від імені Запорізької обласної державної адміністрації та висловити подяку за ваші зусилля, які ви докладаєте для розвитку саме Запорізького регіону, має вигідні кліматичні умови для розвитку альтернативної енергетики. Діяльність на території області такого потужного інвестора NBT AS для нас є знаковим. Ми пишаємося тим, що саме в нашому регіоні буде побудована найбільша вітрова електростанція в Україні. Цей проект є вкрай важливим для розвитку регіону, тому що це 1,8млн МВт / год електроенергії щорічно, 500 робочих місць при будівництві і близько 200 робочих місць після завершення будівництва. Сьогодні наша область доводить всьому світу, що навіть під час військової агресії сусідів і пандемії COVID-19 ми здатні демонструвати економічне зростання. Зі свого боку я обіцяю підтримку в рамках закону. Упевнений, що компанія NBT стане нашим надійним і успішним партнером. Хочу підкреслити всебічній підтримці з боку обласної влади, організації злагодженої і продуктивної, а головне - прозорою і чесною співпраці на всіх рівнях, - зазначив голова облдержадміністрації Віталій Боговін.

У жовтні цього року планується розпочати будівництво Вітроенергостанції.