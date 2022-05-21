У Запоріжжі будуть виробляти водень

Пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом" повідомляє про те, що на одному з підприємств будуть виробляти водень. Згідно з даними, воднево-киснева установка готується до експлуатації на Запорізькій атомній електростанції.

Нову воднево-кисневу станцію створюють для виробництва і накопичення водню. Він буде транспортуватися через магістральні трубопроводи на всі енергоблоки ЗАЕС для охолодження генераторів. Воднево-киснева станція збільшить надійність постачання водню на енергоблоки АЕС.

Зараз комплекс готовий майже на 70%, зазначив виконавець робіт управління будівництва Запорізької АЕС Дмитро Веремейчик. Станцію здадуть в дослідну експлуатацію до кінця 2020 року.

Для довідки: Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985-му, третій - в 1986-му, четвертий - в 1987 році, п'ятий - в 1989-му, шостий - в 1995-му. З 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 23%.