У Южному впровадять польську систему оповіщення населення

16:46 15 грудень Київ, Україна

Місто Южне стане першим в області, де впровадять пілотний проєкт польської фірми Digitex, яка займається виробництвом систем оповіщення населення у разі техногенних аварій, надзвичайних ситуацій.



Компанія виробляє електронні сирени у Польщі з 1985 року.



Презентувати проєкт керівництву Южного приїхала делегація, до складу якої увійшли представник фірми Digitex Леонід Білецький, віцепрезидент Української спілки промисловців та підприємців Сергій Устинов, представник Асоціації інвесторів та роботодавців Іван Войцеховський.



Для міста Южне потрібна одна-дві сирени, які досить потужні (мінімум 300 Вт) та зможуть покрити близько 3-4 км площі. Щоб покрити всю Южну ОТГ, знадобиться 30-35 сирен.

"Це не просто сирени, а розумна система, яка сповіщає голосом та працює цілодобово рятувати здоров'я та життя людей", - пояснив Леонід Білецький, менеджер зі стратегічного партнерства компанії Digitex.

Сергій Устинов розповів, що запровадити такий проєкт уже вдалося у кількох містах України, проте реалізовувати його необхідно комплексно у всій країні.