У вітроелектростанції Одеської області буде інвестовано 75 мільйонів євро

В умовах глобального потепління посиленими темпами розвивається зелена енергетика. Будівництво вітрових електростанцій стало пріоритетним не тільки в світі, але і в Україні. Як стало відомо, VR Capital має намір інвестувати 75 млн євро в три вітроелектростанції сумарною проєктною потужністю 49,5 МВт. Йдеться про Одеську область, зокрема, про Бессарабію (Арцизький і Кілійський райони).

Відзначається, що три угоди купівлі-продажу 100% корпоративних прав у ТОВ Арцизька ВЕС, ТОВ Арцизька ВЕС 2 і ТОВ Кілійська ВЕС після дозволу Антимонопольного комітету були укладені 31 березня.

Продавцем 68,61% виступив корпоративний інвестиційний фонд (КІФ), що належить власнику ГК Метрополія Віктору Куртеву, продавцями 31,39% виступили Юрій Костробий і Оксана Козачок, які в 2020 році здійснювали проміжне фінансування проєктів на стадії девелопменту.

«Після продажу трьох ВЕС ГК Метрополія, що здійснила девелоперську частину проєктів, зокрема, проєктів землевідведення, проходження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, укладення попередніх договорів з ДП Гарантований покупець, продовжить технічний супровід проєктів до введення їх в комерційну експлуатацію в 2022 році», - відзначили в VR Capital.

25 березня Антимонопольний комітет України дав дозвіл Elementum (Ukraine) II Limited (Лондон, Великобританія), яка входить в міжнародну компанію з управління активами VR Capital Group (США/Великобританія) Річарда Дейтца, на придбання понад 50% в трьох проєктах вітрових електростанцій (ВЕС) - в ТОВ Арцизька ВЕС (Арциз), ТОВ Арцизька ВЕС - 2 (смт Суворове) і ТОВ Кілійська ВЕС (Кілія, Одеська обл.).

Elementum в цей час будує ВЕС в Одеській області. Введення в експлуатацію її першої черги було заплановане на перший квартал 2021, другої - на перше півріччя 2022.