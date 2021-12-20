У вітроелектростанції Одеської області буде інвестовано 75 мільйонів євро

В умовах глобального потепління посиленими темпами розвивається зелена енергетика. Будівництво вітрових електростанцій стало пріоритетним не тільки в світі, але і в Україні. Як стало відомо, VR Capital має намір інвестувати 75 млн євро в три вітроелектростанції сумарною проєктною потужністю 49,5 МВт. Йдеться про Одеську область, зокрема, про Бессарабію (Арцизький і Кілійський райони).
Відзначається, що три угоди купівлі-продажу 100% корпоративних прав у ТОВ Арцизька ВЕС, ТОВ Арцизька ВЕС 2 і ТОВ Кілійська ВЕС після дозволу Антимонопольного комітету були укладені 31 березня.
Продавцем 68,61% виступив корпоративний інвестиційний фонд (КІФ), що належить власнику ГК Метрополія Віктору Куртеву, продавцями 31,39% виступили Юрій Костробий і Оксана Козачок, які в 2020 році здійснювали проміжне фінансування проєктів на стадії девелопменту.
25 березня Антимонопольний комітет України дав дозвіл Elementum (Ukraine) II Limited (Лондон, Великобританія), яка входить в міжнародну компанію з управління активами VR Capital Group (США/Великобританія) Річарда Дейтца, на придбання понад 50% в трьох проєктах вітрових електростанцій (ВЕС) - в ТОВ Арцизька ВЕС (Арциз), ТОВ Арцизька ВЕС - 2 (смт Суворове) і ТОВ Кілійська ВЕС (Кілія, Одеська обл.).
Elementum в цей час будує ВЕС в Одеській області. Введення в експлуатацію її першої черги було заплановане на перший квартал 2021, другої - на перше півріччя 2022.
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