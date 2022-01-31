В Укравтодорі назвали вартість проїзду першою в Україні платною трасою

12:29 31 січень Київ, Україна





Нова траса Краковець – Броди – Рівне суттєво скоротить час у дорозі. Так, з одного кінця до іншого автомобілістам доведеться їхати 2,5 години замість сьогоднішніх 4 годин.



Повідомляється також, що вартість проїзду залежатиме від кілометражу. За один кілометр водії мають платити 8 євроцентів, що за нинішнім курсом становить 2,6 гривні. Проте уточнюється, що буде альтернатива для безкоштовного проїзду. Перший заступник голови Укравтодору нагадав, що наразі триває розгляд будівництва першої платної концесійної дороги в Україні, довжина якої становитиме після завершення відповідних робіт – 280 кілометрів.Нова траса Краковець – Броди – Рівне суттєво скоротить час у дорозі. Так, з одного кінця до іншого автомобілістам доведеться їхати 2,5 години замість сьогоднішніх 4 годин.Повідомляється також, що вартість проїзду залежатиме від кілометражу. За один кілометр водії мають платити 8 євроцентів, що за нинішнім курсом становить 2,6 гривні. Проте уточнюється, що буде альтернатива для безкоштовного проїзду.



Техніко-економічне обґрунтування проєкту дороги покладено на компанію «Автомагістраль-Південь», проте з огляду на договір про нерозголошення, назвати деталі та подробиці будівництва та цінової політики немає можливості.



Член дирекції Укравтодору сподівається, що у найближчому майбутньому проєкт розглянуть та приймуть, і вже у 2022 році розпочнеться будівництво.