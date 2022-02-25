В Україну продовжує надходити російський скраплений газ

Можна багато говорити про патріотичні почуття, але, схоже, для когось гроші «не пахнуть». Торгівля з країною-агресором триває. А основним товаром в Росії є нафтопродукти і газ. Як стало відомо, компанія Socar New Enegry очікує першу партію скрапленого газу виробництва "Роснефти" в Україні, оператором поставки виступає компанія "Авантаж".

Про це повідомляє enkorr з посиланням на учасників ринку.

"Партія ЗВГ об'ємом 630 т виробництва Новокуйбишевського НПЗ була відвантажена 21 травня на адресу ст. "Заворичі", - сказав співрозмовник видання.

Також наголошується, що в селі Заворичі (Київська область) газонаповнювальну станцію в своєму розпорядженні має тільки "Авантаж".

Як відомо, "Роснефть" є найбільшим постачальником дизельного палива в Україні. Також російська компанія поставляє в Україну автомобільний скраплений газ. У минулому році "Роснефть" продала українським клієнтам приблизно 450 тис. тонн цього палива.