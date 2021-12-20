В Україну прибуло друге судно з американським вугіллям

12:55 06 грудень Київ, Україна

Стало відомо, що 5 грудня 2021 року американський балкер Globe Danae пришвартувався в порту «Південний», розташованому на Малому Аджалицькому лимані.



Вантажне судно доставило в Україну 66 тисяч тонн вугілля, які будуть направлені як запаси на ТЕС, що належать групі ДТЕК. Це другий за рахунком вантаж, що прибув до України з Америки згідно з укладеними контрактами. Нагадаємо, перший прийшов 20 листопада 2021 року з 60,5 тисячами тонн вугілля для «Центренерго».



Зазначається, що працівникам терміналу було доручено найближчим часом розвантажити Globe Danae та відправити паливо на теплові електростанції за допомогою залізниці для подальшого забезпечення мешканців України теплом у період опалювального сезону.