В українську скарбницю від ФОП потрапляє понад мільярд податків

Завдяки реєстрації нових підприємств, український бюджет отримує нові фінансові надходження. Згідно зі статистикою, оборот податків становить понад один мільярд гривень.

В Україні майже 2 млн підприємців і кожен з них платить в середньому 13 000 гривень на рік - у 2019 році оборот фопономіки склав 1 млн доларів. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"За вісім років надходження від ФОП в бюджет зросли у 24 рази. Тільки за останні два роки сума надходжень зросла на 10 млрд гривень. У 2019 підприємці сплатили майже 25 млрд гривень, у 2018 році ця сума становила 19,8 млрд гривень, у 2017 - 15,4 млрд", - йдеться в повідомленні.

Кількість ФОП збільшується в середньому на 7000 щомісяця: відкривається близько 20 000, а закривається близько 13 000.

Зараз в Україні зареєстровано 1903725 ФОП. Протягом останніх п'яти років спостерігається тенденція на збільшення кількості жінок у бізнесі. У 2016 в Україні було 43,7% жінок-підприємниць. Уже у 2018 році цей показник зріс до 45% ФОП.